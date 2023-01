In den letzten 18 Monaten etablierte sich der von Gisela Strnad gestartete „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast als wichtiges Medium für Entscheider im Mittelstand. Ab dem Jahr 2023 moderieren drei Herren den Podcast, die sich in ihrer ersten Folge vorstellen und einen Ausblick geben.

Fast anderthalb Jahre moderierte Gisela Strnad den Podcast „heise meets … Der Entscheider-Talk“. Nun reicht sie zu Beginn des Jahres 2023 das Mikrofon an drei Journalisten weiter: Thomas Jannot, Sebastian Gerstl und Matthias Tüxen. Alle drei stellen sich und ihren Werdegang im Laufe dieser ersten Folge kurz vor. Thomas Jannot bedankt sich zu Beginn bei Gisela Strnad für ihre tolle Arbeit in über 70 Podcast-Folgen, die sie produziert hat. Im selben Atemzug erklärt er auch noch mal, an wen sich „heise meets … Der Entscheider-Talk“ richtet: an Geschäftskunden und Entscheider – und nur am Rande an Techniker, Nerds und Admins. „Wir wollen nicht nur reine technische Probleme lösen, auch wenn das definitiv ein Thema sein wird, das alle beschäftigt“, fügt Sebastian Gerstl hinzu. Die Digitalisierung zwingt die meisten Angestellten und Führungskräfte dazu, sich mit ihr beschäftigen, da kein Weg mehr an ihr vorbeiführt. „Dieser Podcast ist weniger technisch“, bestätigt Thomas Jannot. Vielmehr möchte er „aus der Metaebene auf das Thema Digitalisierung, Technik und Realwirtschaft“ blicken.

Im Blickpunkt: Sorgen der kleinen und mittleren Unternehmen

Dabei betont Jannot, dass 99 Prozent aller Unternehmen zu den KMUs (maximal 249 Beschäftigte) zählen, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Nur ein Prozent zählt zu den wirklich großen Unternehmen. Die allermeisten Firmen „haben in den unterschiedlichsten Branchen mit Realwirtschaft zu tun“, so Jannot. „Die backen Brötchen, die zimmern Tische, die liefern an, die bauen, die graben, die baggern. Die machen also ganz viele Dinge, die jetzt nicht unmittelbar mit IT zu tun haben. Und trotzdem werden sie jeden Tag immer mehr mit IT konfrontiert.“ Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten und bietet viele Chancen, auf der anderen Seite strengt sie aber auch an, weckt Ängste und birgt Risiken. Auch diese Schattenseiten sollen in Zukunft im Podcast beleuchtet werden. Welche Gesprächspartner den drei Herren vorschweben und noch viel mehr, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs.