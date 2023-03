Herausfordernde Zeiten wie diese erfordern einen klaren Verstand und vor allem Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit. Diplom-Volkswirt, Unternehmensberater und Transformationsexperte Georgiy Michailov erklärt im Podcast, wie Firmen und ihre Belegschaft mehr Resilienz erlangen können.

Georgiy Michailov ist Geschäftsführer und Partner bei der Unternehmensberatung Struktur Management Partner GmbH und gilt als Experte für Unternehmen in Not. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Konzipierung und Umsetzung von Turnaround- und Performance-Programmen. Durch die Pandemie, Lieferkettenprobleme, die Inflation und den Ukraine-Krieg geraten immer mehr Unternehmen in Schieflage und benötigen Hilfe, die Michailov und sein Team anbieten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Thema Resilienz, also die Anpassungsfähigkeit an neue Situationen mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit ohne Angst vor dem Scheitern. Und die könne man laut Michailov wie einen Muskel trainieren. Resilienz habe mit Selbstvertrauen zu tun, das man nach und nach durch das Setzen und Erfüllen von Zielen aufbauen könne, so der Experte. Resilienz müsse fest in Unternehmensstrukturen verankert sein.

Den Führungsstil anpassen

Der gebürtige Usbeke, der seit über 20 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, erklärt im Podcast „heise meets … der Entscheider-Talk“ auch, wie sich die Führungsebene eines Unternehmens in der Krise verhalten sollte. Nämlich nicht von oben herab, sondern mit einem Ohr am Puls der Belegschaft. Denn die wüsste am besten, was zu tun sei, so Michailov. Er sagt: „Was kann ich ändern? Das ist die erste Frage, die man sich immer stellt, wenn man unter Druck gerät. Hier hilft die Heuristik – Schritt für Schritt nach vorne gehen.“ Man müsse mit jedem kleinen Schritt, den man unternimmt, die Anzahl der Optionen erhöhen. Was der Transformationsfachmann sonst noch über Resilienz in Unternehmen erzählt, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Podcasts.