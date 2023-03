Nachhaltigkeit gilt als eines der wichtigsten Themen überhaupt, deshalb beschäftigt sich der Podcast diesmal mit einem Experten auf diesem Gebiet: Philipp Buddemeier. Der erklärt, welchen Grundsatzentscheidungen sich Unternehmen stellen müssen und wie eine umweltfreundliche Wirtschaft gelingen kann.

Bei Nachhaltigkeit handelt es sich um ein Ressourcennutzungsprinzip, „bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll“, so Wikipedia. Viele Unternehmen diskutieren derzeit, ob und wie sie nachhaltiger agieren können, und an genau dieser Stelle kommt Philipp Buddemeier ins Spiel, denn der Unternehmensberater gilt als Nachhaltigkeitsexperte mit über 15 Jahren Berufserfahrung. Er arbeitete beispielsweise als Change Manager bei „Save The Children“ oder als Projektleiter bei McKinsey, bevor er 2020 „Better Earth“ gründete. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensberatung, die Firmen auf ihrem Weg zu mehr Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit begleitet. Darüber hat Buddemeier auch ein Buch geschrieben: „Green Ferry – Das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften“. Er sagt im „heise meets … der Entscheider-Talk“: „Wir versuchen, Lust und Mut zu machen“, indem im erwähnten Buch zum Beispiel positive Erfolgsgeschichten von Nachhaltigkeitsvorreitern unter Start-ups vorgestellt werden.

Die wichtigsten Pfeiler der Transformation

Sowohl neu gegründete als auch etablierte Unternehmen und Konzerne müssen sich in Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit laut Buddemeier fragen, wie sie weitermachen wollen: Den Profit über alles andere stellen – oder Nachhaltigkeit jenseits von Greenwashing zum wichtigsten Handlungsprinzip erklären? Wobei sich Profit und Nachhaltigkeit nicht ausschließen: Manchen umweltbewussten Firmen geht es finanziell glänzend. Verantwortliche, die sich zu mehr Nachhaltigkeit bekennen möchten, erläutert er die drei wichtigsten Pfeiler bei der Transformation: Kerngeschäftsbeitrag, Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette sowie Reifegrad der Organisation. Beim Kerngeschäft müssen sich Firmen fragen, ob ihre Produkte oder Dienstleistung noch zeitgemäß im Sinne der Nachhaltigkeit und Nachfrage sind. Buddemeier formuliert es so: „Muss ich komplett was anderes machen? Muss ich aus dem, wie sich die Welt entwickelt, mein Kerngeschäft komplett transformieren?“ Was unter den anderen Pfeilern genau zu verstehen ist und welche Hindernisse dabei in der Praxis auftauchen, erläutert der Experte im weiteren Verlauf des Podcasts.