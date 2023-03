Peter Ganten ist Vorsitzender der Open Source Business Alliance und erklärt im Podcast die Vorteile von Open-Source-Software. Durch sie könne mehr digitale Souveränität und Unabhängigkeit entstehen, so der studierte Physiker und Psychologe. Und das ist noch längst nicht alles …

Wie lässt sich mehr digitale Souveränität erlangen? Diese Frage beschäftigt Peter Ganten schon lange. Der CEO der Univention GmbH und Vorsitzende der Open Source Business Alliance (Verband der Open-Source-Industrie) glaubt fest daran, dass Open-Source-Software der richtige Weg ist. „Wir haben ein Problem – als Staat, als Wirtschaft und teilweise auch als Gesellschaft“, sagt er im „heise meets … der Entscheider-Talk“ zu Gastgeber Sebastian Gerstl. Damit meint er zum Beispiel die Abhängigkeit von großen Hyperscalern wie Google oder Microsoft sowie mangelnde Gestaltungs- und Innovationsfähigkeit. Es gehe darum, quelloffene Alternativen zu entwickeln, um den Austausch und die digitale Souveränität zu erhöhen.

Investition in wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit

Im Anschluss dreht sich das Gespräch um eine Studie im Auftrag der EU-Kommission in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut. Diese kam Anfang 2022 zu dem Ergebnis, dass Open-Source-Lösungen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität ankurbeln können. Zu dieser Studie merkt Peter Ganten an: „Sie sagt, dass für jeden Euro, den der Staat in Open-Source-Software investiert, das Brutto-Inlandprodukt um sieben Euro wächst. Das heißt, der Staat schafft durch die Investition in Open-Source-Software ein allgemein verfügbares Wirtschaftsgut, das jeder nutzen kann.“ In diese Richtung zielt auch Sovereign Cloud Stack, ein von der Open Source Business Alliance gefördertes Open-Source-Projekt. Das Netzwerk bereits existierender und angehender Anbieter von standardisierter Cloud- und Container-Infrastruktur möchte zertifizierbare Standards, Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit etablieren. Was Peter Ganten noch über die Open Source Business Alliance und Sovereign Cloud Act erzählt, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Podcasts.