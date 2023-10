Die Horizons by heise wagt im November erstmals einen scharfen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt. Der neue Event für Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft klärt unter anderem, ob „New Work“ mehr als ein Buzzword ist und warum die Generation Z so hohe Erwartungen an ihre Arbeitgeber hat.

„New Work“ liegt voll im Trend. Ähnlich wie Botox oder Make-up kommt das Buzzword überall dort zum Einsatz, wo die Arbeitswelt 4.0 eine kleine Aufhübschung braucht. „Für viele ist New Work etwas, was Arbeit ein bisschen reizvoller macht, quasi Lohnarbeit im Minirock“, kritisierte zuletzt sogar mehrfach Frithjof Bergmann †, der geistige Vater der New-Work-Bewegung. Doch damit ist es nicht getan. „New Work ist nicht der Tischkicker, New Work ist nicht der Obstkorb und – dieser Tage muss man das doppelt unterstreichen – New Work ist nicht mobiles Arbeiten oder Homeoffice“, erläutert Florian Bernschneider, Vorstand der Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG und Referent der Horizons by Heise.

New Work assoziieren in Deutschland mehr Unternehmen mit der Autonomie des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeit als mit Frithjof Bergmann. (Quelle: New-Work-Barometer 2022)

Frithjof Bergmann habe vielmehr die Frage gestellt: „Was ist Arbeit, die du wirklich, wirklich willst?“ Und darin steckt letztlich auch die Antwort darauf, was New Work sein kann: „Eine Arbeit die dich mit Sinn erfüllt, eine Arbeit in der du dich wirksam fühlst und eben kein Bullshit Job (…), wo du Excel-Tabellen von A nach B stapelst und dich am Ende des Tages fragst, was habe ich jetzt eigentlich für die Welt und für mich erreicht“, so Bernschneider.

Was ist Arbeit, die du wirklich willst?

Diese Frage stellt sich auch die auf den Arbeitsmarkt strebende Generation Z. Auf der Suche nach einer erfüllenden und sinnhaften Tätigkeit, die Spaß macht, erntet sie teils harsche Kritik: „Sie wollen viel Geld, die besten Projekte und das am liebsten bei einer Vier-Tage-Woche!“ Im Grunde sahen die Wünsche der vorherigen Generationen aber gar nicht so viel anders aus. Angesichts der zunehmende Knappheit an Arbeitskräften hat die „GenZ“ allerdings erstmals das Privileg, sich ihren Arbeitgeber aussuchen und ihre Anforderungen dabei durchaus äußern zu können.

„Als Arbeitnehmer haben wir hohe Erwartungen an unseren Arbeitgeber“ bringt es Felix Coy, Experte für Employer Branding, auf den Punkt. „Wir möchten nicht mehr Teil der Bewegung ‚Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘ sein, sondern unsere Leidenschaft und unser Potenzial entfalten“, erläutert Coy. Der Gen-Z Botschafter diskutiert auf der Horizons by heise mit anderen Young Professionals das Thema „Wie wollt ihr arbeiten, GenZ?“. In diesem Denkanstoß geht es nicht nur um Schubladendenken und Leistungsbereitschaft, sondern vor allem um Respekt.

Sie wollen live dabei sein? Mehr über „New Work“ und die „Generation Z“ erfahren Sie auf der Horizons by heise im Künstlerhaus Hannover. Die exklusive Veranstaltung für Führungskräfte mit Personalverantwortung bietet am 27. und 28. November erstmals Gelegenheiten für Insights, Inspiration & Networking rund um die Top-Themen der Arbeitswelt. Mit ihrem Fokus auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cyber-Sicherheit sowie Next-Generation und Recruiting bietet diese neue Veranstaltung für Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine einzigartige Plattform zum Gedankenaustausch. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website von Horizons by heise.