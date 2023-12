Hybridmeetings: All-in-one-Videobars erleichtern Konferenzen 

In einem Blog-Beitrag erklärt das IT-Systemhaus Bechtle, wie Unternehmen ihre Besprechungsräume für Hybridmeetings fit machen können. Denn ortsunabhängige Arbeitsplätze sind aus der modernen Arbeitswelt spätestens seit der Pandemie nicht mehr wegzudenken.

Laut Autor Jens Käsbauer (Senior Content Creator Marketingkommunikation bei Bechtle) spielen Einzelbüros nicht mehr eine so wichtige Rolle wie früher. „Sie werden durch offene Arbeitsbereiche sowie Büros für verschieden große Arbeitsgruppen und Teams ersetzt, um den direkten Austausch über den Schreibtisch hinweg zu fördern“, schreibt er in dem Blog-Beitrag. „Darüber hinaus sind Besprechungsräume in unterschiedlichen Größen notwendig, die über das gesamte Betriebsgelände verteilt sind. Damit diese umfassend genutzt werden können, müssen sie für hybride Besprechungen optimiert sein“, so Käsbauer.

Konferenzen mit Logitech-Geräten

Das gelingt nur mit modernen Videokonferenzgeräten. „Entscheidend dabei ist, dass sie unkompliziert und im direkten Umfeld über ein entsprechendes Tool buchbar sind“, lautet die Empfehlung des Fachmanns. Die Technik muss seiner Einschätzung nach leicht zu bedienen „und für die im Unternehmen eingesetzte Groupware-Lösung optimiert sein“. Darüber hinaus empfiehlt es sich, auf einander abgestimmte Produkte eines einzigen Herstellers einzusetzen. Bechtle macht sich für Konferenzgeräte von Logitech stark, „die für gängige Groupware-Lösungen wie Microsoft Teams Rooms (MTR) zertifiziert sind“, so das IT-Systemhaus. „Die Videokonferenzlösung kann für unterschiedliche Raumgrößen eingesetzt werden und ist in einer Windows- und Android-basierten Variante verfügbar.“ Außerdem enthalten Logitech-Produkte mit Logitech Sync zusätzliche Administrationstools, betont der Autor. „Damit lassen sich die angeschlossenen Logitech-Geräte einfach und vor allem komplementär mit Microsoft Intune oder Microsoft Teams Admin Center verwalten und konfigurieren.“

All-in-one-Videobars

In den nächsten Textabschnitten geht es beispielsweise um die Videotechnik-Ausstattung verschiedener Räume im Bürogebäude, wobei Bechtle All-in-one-Videobars von Logitech empfiehlt. Diese enthalten Mikrofone, Lautsprecher sowie Kameras und lassen sich per App steuern. „Sie sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Raumgrößen erhältlich. Die App der Groupware ist dabei vorinstalliert“, schreibt Jens Käsbauer. Auch „der Bedarf an spontanen kleineren Meetings, die in sogenannten Huddle Rooms für bis zu sechs Personen stattfinden“, wächst laut Käsbauer. Hierfür gibt es ebenfalls eine Lösung: die All-in-one-Videobar Logitech Rally Bar Huddle. Was Bechtle sonst noch für Empfehlungen ausspricht und wie sich alle Personen gleichberechtigt in Meetings einbinden lassen, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Blogs.