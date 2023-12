Mobilfunknetze mit 5G und Breitbandausbau – damit wird meist die Telekom in Verbindung gebracht. Doch der ehemalige Staatskonzern versteht sich längst auch als Anbieter und Beratungspartner für Hard- und Software, um betriebliche digitale Netzwerke auf- und auszubauen.

Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und andere, zum Teil noch gar nicht absehbare Technologien erzeugen einen enormen Datenhunger. Die Infrastruktur dafür wird mit Hochdruck ausgebaut. Bis 2030 sollen beispielsweise 30 Millionen Haushalte flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden.

Davon profitieren auch kleinste Unternehmen, berichtet im heise meets Podcast Thorsten Broth, als Senior Vice President bei der Deutschen Telekom zuständig für KMU. Nicht nur per Kabel, sondern auch mit Tausenden von Vertriebsmitarbeitern! Diese unterstützen etwa bei Soft- und Hardware für Netzwerke, mit denen Beschäftigte jederzeit connected sind und so effizient arbeiten können. In-House-Vernetzung heißt das.

Ein für viele überraschendes Aufgabenfeld ist auch die Cybersicherheit. Mit Erlaubnis und im Auftrag von Unternehmen hacken sich Experten der Telekom in Firmennetzwerke ein, um Schwachstellen in der Sicherheitsarchitektur aufzudecken. Ob mit günstigen Standardkomponenten für kleine Mittelständler oder maßgeschneiderten Lösungen für Großunternehmen: Thorsten Broth zeigt ein breites Spektrum an digitalen Angeboten, bei denen jedoch das kundenorientierte Motto „Be digital, stay human“ im Vordergrund steht – in seinen eigenen Worten: „Am Ende des Tages werden wir uns nicht von Bots ernähren können.“