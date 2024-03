IT Service Management :

Mehr als 50% der deutschen Unternehmen zögern noch bei der Einführung von IT Service Management. Dabei ist effizientes ITSM auch für einen guten Kunden- und Mitarbeiterservice wichtig.

Unternehmen müssen technologisch auf dem neuesten Stand sein und ein exzellentes Kunden- und Mitarbeitererlebnis bieten. Die Bedeutung eines effizienten IT Service Managements ist dabei enorm, auch wenn aktuellen Studien zufolge erst 48 Prozent aller deutschen Unternehmen ITSM vollständig implementiert haben. IT Service Management unterstützt moderne Unternehmen nicht nur bei der Bereitstellung und Verwaltung von IT-Diensten, sondern fördert auch eine starke Kundenorientierung.

Kati Winkler, Senior Account Executive beim Software-as-a-Service-Anbieter Freshworks, diskutiert im heise meets Podcast, wie ITSM als unverzichtbares Werkzeug in der digitalen Transformation fungiert. Winkler stellt klar, dass die Implementierung und der Betrieb von ITSM-Systemen zwar Herausforderungen mit sich bringen – etwa die Überholung von Altsystemen und die Anpassung an neue Technologien. Es gibt jedoch fortschrittliche Lösungen, die helfen diese Hürden zu überwinden. Moderne ITSM-Lösungen sind benutzerfreundlich und integriert, machen den IT-Support effizienter und tragen so zu einer verbesserten Employee Experience bei.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) und Self-Service-Portalen im ITSM, die Prozesse automatisieren und die Effizienz steigern. Winkler und Sebastian Gerstl diskutieren, wie diese Technologien den IT-Support verändern und Unternehmen dabei unterstützen, IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig eine bessere Erfahrung für die Mitarbeiter zu schaffen. Abschließend gibt Winkler im heise meets Podcast einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich ITSM.