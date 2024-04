AIoT in der Praxis :

Artificial Intelligence of Things (AIoT) spielt im beruflichen und privaten Alltag eine immer größere Rolle. Unternehmen aus Taiwan mischen im Handel und bei Speichermedien schon kräftig mit.

Der AIoT-Markt soll bis 2028 jährlich um gut 38 Prozent wachsen! In Taiwan macht sich das bereits bemerkbar, zum Beispiel in Bereichen wie Smart Cities, Fertigung, Gesundheitswesen und Landwirtschaft. Eigene Organisationen unterstützen die Unternehmen des Inselstaates dabei, den Weltmarkt zu erobern.

Im Handel setzt Amazon mit dem Rückzug aus den kassenlosen Go-Stores an physischen Standorte gerade ein Zeichen. Was bleibt, ist ein Trend zu mehr Automatisierung mit Roboterkiosken, Automaten-Shops oder neuartigen Selbstbedienungskassen – typische Anwendungsfelder für Artificial Intelligence of Things.

Die Technologie stellt auch den Bereich der Speichermedien und -technik vor Herausforderungen. Immer mit dabei: Fragen des Datenschutzes. Deutsche Unternehmen sollten sollten hier auf dem neuesten Stand sein, um mithalten zu können. Im heise meets Podcast diskutieren diesmal gleich drei Experten – aus Taiwan, den Niederlanden und Deutschland – das Zukunftsthema „AIOT in der Praxis“.