Die Wachstumsphase bei Rechenzentren in Deutschland ist weiterhin extrem stark. KI-Anwendungen verbrauchen etwa fünfmal mehr Energie und stellen Betreiber vor neue Herausforderungen bei der Kühlung.

Das berichtet Anna Klaft, Vice President Business Unit IT bei Rittal, im „heise meets…“-Podcast. Rechenzentren in Deutschland benötigen laut Klaft bis 2029 bis zu 3,3 Gigawatt IT-Kapazität, was mit 24 Milliarden Euro an Investitionen einhergeht. Dabei spielt die Regulatorik eine zentrale Rolle. Zwar neige Deutschland dazu, EU-Vorgaben strenger umzusetzen. Die DSGVO verschaffe dem Standort aber auch einen klaren Vorteil, da Unternehmen auf eine rechtlich einwandfreie lokale Datenspeicherung Wert legen.

Leistungsfähigere Chips: Luftkühlung stößt an Grenzen

Die Integration von KI in Rechenzentren erfordert leistungsstärkere Server und spezialisierte Chips. Der höhere Energieverbrauch lässt sich nicht mehr allein durch Luftkühlung bewältigen. Daher rücken effizientere und nachhaltigere Technologien wie die Flüssigkeits- oder Immersionskühlung in den Fokus.

Bereits heute investiert Rittal in spezielle Kühllösungen. Klaft berichtet von einem „modular redundanten Konzept“, das im Megawatt-Bereich einsetzbar ist. Die Cooling Distribution Unit minimiert den Stromverbrauch durch intelligente Steuerungsalgorithmen und erzeugt höhere Rücklauftemperaturen von bis zu 60 Grad für die Fernwärmeeinspeisung.

Standortfaktor Stromnetz: Deutschland hat die Nase vorn

Für Rechenzentren ist eine stabile und zuverlässige Stromversorgung essenziell. Hier punktet der Standort Deutschland mit einer Ausfallzeit von nur 12,8 Minuten im Jahr. Zum Vergleich: In den USA liegt dieser Wert bei 123,9 Minuten. Klaft sieht darin einen wichtigen Grund, warum Investoren nach Deutschland kommen – trotz der im weltweiten Vergleich höchsten Strompreise.

Weil der Energiebedarf für Rechenzentren seit 2010 um 90 Prozent gestiegen ist und bis 2030 um weitere 50 Prozent wachsen soll, müsse die Stromverfügbarkeit aus politischer Sicht gerecht verteilt werden, mahnt die Rechenzentrums-Expertin im Podcast von heise online.