Google hat in seinem Chromium-Blog an­gekündigt, den Browser Chrome für das Mobil­betriebs­system Apple iOS als Open Source frei­zugeben. Auf diese Weise will der Konzern die Ent­wicklung be­schleunigen. Prak­tisch soll die Um­stellung so er­folgen, dass Chrome in das Chromium-Projekt ein­gegliedert wird, das hinter Google Chrome steht. Chromium ist auf Google Git verfügbar.