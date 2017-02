In einem Blog-Beitrag hat Avnish Bhatnagar, der Senior Technical Solutions Engineer für Google Cloud, an­gekündigt, dass der Konzern Google Earth Enter­prise im kommenden März als Open Source ver­öffent­lichen will. Mit dieser speziellen Ver­sion ist es Unter­nehmen mög­lich, eigene, lokal instal­lierte In­stanzen von Google Earth und Google Maps auf­zubauen und ihren Kunden und Mit­arbeitern als Dienst an­zubieten. Auf diese Weise können sie beispiels­weise ihre Nieder­lassungen oder neue Bau­projekte vor­stellen, und Kommunen be­kommen die Möglich­keit, Stadt­planungs­projekte Schritt für Schritt zu ent­wickeln, ohne damit gleich in die Öffent­lich­keit zu gehen.