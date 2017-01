Eine schöne Nach­richt zum Jahres­schluss: Oliver Schonschek, unser News Analyst im Mittel­stands­Wiki, ist unter den 76 Super Influencers, die von der Mobile-Marketing-Platt­form Tune um „Mobile pre­dictions 2017“ ge­beten wurden: „Where is mobile going in 2017?“ Zu den Trends, die sich in den Ant­worten ab­zeichnen, ge­hören Chat­bots und Arti­ficial Intelli­gence, neue Schnitt­stellen der Inter­aktion (Voice etc.), Virtual und Mixed Reality sowie ein­deutig noch mehr Video.