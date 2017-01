Der Virtual Reality Industry Report 2016 hat zwar die Prognosen für den Games-Bereich deutlich nach unten korrigiert, doch die Vorher­sagen für den geschäft­lichen Einsatz von VR-Techno­logien in Industrie, Logistik, Gesund­heits­wesen, Handel und Service sehen weiter­hin gut aus. Chirurgen proben ihre Ab­läufe bereits in virtuellen Opera­tionen, und Thomas Cook gibt im Reise­büro seinen Kunden mit VR-Brillen schon einen Vor­geschmack aufs Hotel. Ungefähr an diesem Punkt setzt auch die Düssel­dorfer TWT Inter­active GmbH an, die sich auf maß­geschneiderte Produkt­präsentationen und -An­wendungen im virtuellen Raum spezialisiert hat.