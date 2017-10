Sage One hat mit dem jüngsten Up­date eine Lager­verwaltung aus der Cloud be­kommen: Sage One Simple In­ventory. Damit re­agiert Sage auf den viel­fachen Wunsch von Kunden, die ihre Lager­bestände besser in den Griff be­kom­men möchten.

Sage One Simple Inventory ist speziell für kleine Unternehmen gedacht, die ihre Buchhaltungs-, Lohnabrechnungs- und Bezahlsysteme um ein praktikables Lagermanagement erweitern möchten. „Sage One Lagerverwaltung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer professionellen Lösung für Kleinunternehmer mit dem Ziel, die Administration so zu vereinfachen, dass einfache Prozesse und Abläufe unsichtbar im Hintergrund ablaufen“, sagt Rainer Downar, Executive Vice President Central Europe bei Sage. Mit der Lösung können Unternehmen nun Grundlage von Verkaufs- und Einkaufsrechnungen ihre Zu- und Abgänge verwalten, saisonale Schwankungen besser bewältigen, ihre Bestände mit Indikatoren und Warnhinweisen überwachen sowie natürlich ihre Verkaufsprozesse direkt mit dem Rechnungswesen verknüpfen.