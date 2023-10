Cyber-Sicherheit, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie Next-Generation und Recruiting – das sind die Schwerpunkte der Horizons by heise am 27. und 28. November. Der neue Event für Führungskräfte mit Personalverantwortung wagt einen scharfen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt und zeigt dabei, warum wir Cyber-Sicherheit endlich als Wettbewerbsvorteil in der Digitalisierung begreifen müssen.

Es ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Desaster: Durch den Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten sowie durch Industriespionage und Sabotage entsteht der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ein Schaden von 206 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Cyber-Angriffe sind dabei für fast drei Viertel (72 Prozent) des Gesamtschadens verantwortlich – das entspricht rund 148 Milliarden Euro. Dennoch haben es IT-Security-Verantwortliche und CISOs nicht leicht: Während die Cyberkriminellen den Takt vorgeben, bleiben Budgetverhandlungen mit der Geschäftsführung oft ein leidiges Thema. Solange nichts passiert, ist man erfolgreich. Dazu gratuliert einem natürlich niemand, doch jeder Sicherheitsvorfall fällt letztlich auf den CISO zurück.

Security Awareness: Viele Unternehmen führen keine regelmäßigen Schulungen zu Fragen der IT-Sicherheit durch oder schulen nur einen Teil ihrer Belegschaft. (Bild: Bitkom)

„There is no glory in prevention“, Risikovermeidung bringt nicht nur während einer Pandemie keinen Ruhm, sondern auch bei der Abwehr von Cyberangriffen. Wege aus diesem Dilemma der IT-Security-Verantwortlichen zeigt Christian Laber, Head of E-Learning Development bei G DATA CyberDefense, mit seinem Impulsvortrag im Rahmen der Horizons by heise auf. Anhand eines realen Use Cases erläutert er die positiven Effekte von Security Awareness Trainings. Und dass solche Trainings durchaus auch Spaß machen können, beweist beispielsweise das mehrfach ausgezeichnete Awareness Game „Im Netz des Social Engineers“. Hier lernt das Personal von Unternehmen spielerisch, was Social Engineering ist und wie sie sich davor schützen. Klingt interessant? Dann noch ein Tipp: Am Nachmittag greift Christian Laber auf der Horizons-Showbühne „Stairway“ das Thema noch einmal auf und klärt die Frage „Wie überzeuge ich Chef und Kollegen von Security Awareness“.

Security Awareness: Die Human Firewall ist nur ein erster Schritt

Die Mehrheit der Geschäftsführer und Vorstände (61 Prozent) verkennt laut einer aktuellen Delinea-Studie nach wie vor, welch entscheidende Rolle die Cyber-Sicherheit für den Geschäftserfolg ihres Unternehmens spielt. Und das obwohl für Geschäftsführer persönliche Haftungsrisiken nicht nur im Hinblick auf steuer- oder sozialrechtliche Vorgaben, sondern auch im Bereich des Datenschutzes bestehen. In vielen Unternehmen müsse sich weit mehr tun, mahnt deshalb Ron Kneffel, der Vorstandsvorsitzende der CISO Alliance. Kneffel ist seit mehr als 20 Jahren Experte für Informationssicherheit, IT-Notfall- und Riskmanagement. Als zertifizierter Datenschutz- und Informationssicherheitsberater reicht es ihm nicht, den Schwerpunkt auf Awareness zu legen. Die sogenannte „Human Firewall“ sei nur ein erster Schritt. Ron Kneffel ruft dehalb in seinem Denkanstoß dazu auf, „Cyber-Sicherheit als Wettbewerbsvorteil in der Digitalisierung“ zu begreifen. Unternehmen dürften keinesfalls vergessen, Sicherheitslücken in internen Systemen zu schließen, Lieferketten abzusichern und ihre Notfallpläne und Backups immer wieder zu testen.

Mehr über Cyber-Sicherheit und die Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz sowie Next-Generation und Recruiting erfahren Sie auf der Horizons by heise in Hannover. Die exklusive Veranstaltung ermöglicht Führungskräften mit Personalverantwortung am 27. und 28. November erstmals einen scharfen Blick auf die Top-Themen der Arbeitswelt. Mit Insights, Inspiration & Networking bietet diese neue Veranstaltung für Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine einzigartige Plattform zum Wissens- und Gedankenaustausch. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website von Horizons by heise.