Die Hansestadt Lübeck hat vor, sich zu einer Smart City zu ent­wickeln. Erste Ansätze wurden bereits im Rahmen von Stadt­teil­konferenzen sowie im Planungs­projekt Lübeck:überMorgen entwickelt. Unter­stützt wird Lübeck dabei vom Verein Energiecluster Digitales Lübeck.

Als Smart City hat sich Lübeck u.a. kosten­loses Public WLAN in der Fußgänger­zone, eine Smartphone-App zur Parkplatz­suche sowie einen intelligenten Nah­verkehr vorgenommen, beispiels­weise mittels Ride­sharing. Zudem sollen die kommunalen Infra­strukturen für Energie, Gebäude, Verkehr, Wasser und Ab­wasser mit­einander verknüpft werden.

Für die Durchführung dieses Langzeit­projekts hat die Stadt Lübeck zudem einen Chief Digital Officer (CDO) eingestellt, der die Aktivitäten der Stadt­verwaltung ko­ordinieren soll: Dr. Stefan Ivens, ein strategischer Informatiker, der zuletzt an der Universität Koblenz tätig war. Das Rahmen­konzept zur Digital­strategie Lübeck ist bereits online.

