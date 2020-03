Über ein Drittel der kleinen und mittleren Unter­nehmen (KMU) in Deutsch­land sieht sich gegen­wärtig nicht in der Lage, seinen Bedarf an Digital­kompetenz zu decken. Intensive Weiter­bildungs­maßnahmen für die Beleg­schaft sind oft zu kostspielig.

Obwohl die Digitalisierung des deutschen Mittelstands langsam Fahrt aufnimmt, gelingt es vielen kleinen und mittleren Unternehmen nicht, Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen anzuwerben oder weiterzubilden. Einer Analyse von KfW Research zufolge bewerten 38 % der Unternehmen das mangelnde Know-how ihrer Mitarbeiter als maßgebliche Digitalisierungshürde. 34 % der Befragten attestieren dem Personal Wissenslücken bei zumindest einer wichtigen Digitalkompetenz, 14 % sehen sogar einen erheblichen Engpass: In diesen Unternehmen ist das Know-how bei mindestens einer Digitalkompetenz noch nicht einmal teilweise vorhanden. Den meisten KMU (45 %) mangelt es an Datenanalysespezialisten.

Einen Ausweg bieten Rekrutierung, Auslagerung und Weiterbildung, wobei eine Mehrheit von 70 % in der Schulung der vorhandenen Belegschaft die größte Chance sieht. Jedoch scheuen viele Unternehmen die damit verbundenen Kosten (32 %) und den Arbeitsausfall durch die Abwesenheit der Mitarbeiter (26 %). Zunehmende Bedeutung könnten vor diesem Hintergrund flexible, zeit- und ortsunabhängige E-Learning-Konzepte gewinnen.